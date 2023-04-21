В Краснодаре мать, обвиняемая в убийстве пятилетнего сына, отказалась от последнего слова

Жительница Краснодара Алена Бугоркова, которая обвиняется в убийстве своего пятилетнего сына, отказалась от последнего слова. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала Краснодарского краевого суда.

Отчим Сергей Бугорков в свою очередь заявил, что сожалеет, что не смог ничего предпринять, чтобы предотвратить трагедию. Кроме того, он пожаловался на внимание журналистов.

10 июня 2022 года мужчина и женщина сообщили в правоохранительные органы, что во время семейного пикника на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей их ребенок отошел покормить кошку и бесследно исчез. Через сутки его тело нашли закопанным на берегу реки. Позже выяснилось, что женщина и ее супруг избили ребенка по голове и телу. После этого они легли спать, а на утро обнаружили мальчика без признаков жизни. Мужчина погрузил тело в сумку, вывез в лесополосу и закопал в районе Гидростроя.

Олег Исаев

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