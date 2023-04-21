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Ученые ННГУ выдвинули гипотезу о причинах нарушения памяти после коронавируса

Ученые кафедры нейротехнологий институтс биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского опубликовали в журнале Scientific Reports результаты исследований о причинах нарушения памяти при постковидном синдроме, сообщили в вузе.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно гипотезе, COVID-19 вызывает нарушения метаболизма в мозге, в том числе, синтеза глутамата и гамма-аминомасляной кислоты. Это влечет нарушение ритмов головного мозга. Ученые полагают, что нарушение когниктивных функций мозга может быть вызвано инфицированием глиальных клеток – астроцитов, участвующих в формировании ритмов мозга.

Предположение ученых подтвердила математическая модель нейронной сети. «Повышенная тревожность и нарушения памяти остаются наиболее тяжёлыми последствиями заражения вирусом SARS-CoV-2. Надеемся, что разработанная нами модель и полученные результаты смогут прояснить процессы, происходящие в организме после перенесенной инфекции COVID-19, в частности, связанные с нарушением памяти при постковидном синдроме»,— отметил доцент кафедры нейротехнологий Сергей Стасенко.

Владимир Зубарев

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