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В Ростове гражданина России, служившего в ВСУ, осудили на 3,5 года колонии

Ленинский районный суд Ростова приговорил 33-летнего гражданина России к 3,5 годам колонии за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор». Мужчина служил в ВСУ и был пленен на заводе «Азовсталь», сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По информации правоохранителей, россиянин был солдатом 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ (в/ч А 2802). Он участвовал в боевых действиях и был взят в плен на территории города Мариуполь. В сентябре прошлого года ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Суд признал мужчину виновным и приговорил к заключению в колонии общего режима.

В УФСБ «Ъ-Юг» уточнили, что сейчас идет расследование других противоправных деяний подсудимого, поэтому его данные не раскрывают.

Анастасия Назарова

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