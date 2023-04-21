Жительница Краснодара скончалась после падения с балкона многоэтажки

В Краснодаре скончалась девушка, упавшая с балкона многоэтажки. По данному факту следователи организовали проверку, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

«Назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение»,— отметили в ведомстве.

Несчастный случай произошел во дворе одного из домов, расположенных на улице Яна Полуяна. 26-летнюю девушку обнаружили перед домом без признаков жизни.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram