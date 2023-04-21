Пять образовательных учреждений Удмуртии попали в рейтинг лучших вузов страны

Пять учебных заведений из Удмуртии вошли в рейтинг лучших российских вузов в 2023 году. Список представила служба исследований hh.ru, которая проанализировала больше 2 млн резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, а также 500 тыс. резюме выпускников 2021-2022 гг. из вузов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В частности, УдГУ занял 12 строчку в общероссийском рейтинге, поднявшись по сравнению с прошлогодними показателями на 61 пункт. Востребованность выпускников этого учреждения у работодателей оценили в 13,3 балла, а средняя ожидаемая зарплата составила 35 тыс. руб.

Ижевский государственный технический университет оказался на 90 позиции. Востребованность выпускников — 11,2 балла, средняя ожидаемая оплата труда — 35 тыс. руб. Удмуртский государственный аграрный университет расположился на 168 позиции — 13,1 и 35 тыс. руб. соответственно. Глазовский государственный педагогический институт оказался на 402 строчке. Востребованность выпускников — 9,9 балла, средняя ожидаемая оплата труда — 30 тыс. руб.

Отметим, что всего в рейтинге представлены свыше 411 учебных заведений.