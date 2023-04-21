Интеллектуальный турнир собрал лучших «атомных» знатоков на Нововоронежской АЭС

Нововоронеж после четырехлетнего перерыва стал площадкой для проведения XVI турнира по интеллектуальным играм молодых работников АО «Концерн Росэнергоатом».

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Участие в мероприятии приняли 12 команд, представляющих шесть АЭС России, Центральный аппарат Росэнергоатома, ВНИИАЭС, «Нововоронежатомэнергоремонт», АНО ДПО «Техническая академия Росатома», «Нововоронежатомтехэнерго», «Нововоронежская АЭС-Авто».

«21 век — это век интеллекта. Невозможно быть успешным и гармоничным человеком без постоянного развития, профессионального и личностного. На этом турнире вы в полной мере можете проявить себя, показать знания, а также, что немаловажно, умение взаимодействовать в команде», - напутствовала участников и.о. заместителя директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Наталия Бодрова.

Командам предстояло помериться интеллектом в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге». В течение двух дней участники турнира ответили на более 200 вопросов, касающихся разных областей знаний, от спорта до искусства. Председателем жюри был Роман Кузиков с Курской АЭС, играющий в составе команды Госкорпорации «Росатом» в телевизионной передаче «Что? Где? Когда?».

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Я был на многих турнирах, которые организует Росатом, и с уверенностью могу сказать, что этот турнир — один из лучших, у нас все получилось», - сказал председатель жюри Роман Кузиков.

В игре «Что? Где? Когда?» кубок за первое место получили курские атомщики. На 2 месте — работники Белоярской АЭС. Бронзовая сова досталась команде Ленинградской АЭС. В «Брейн-ринге» больше всего правильных ответов дала команда Белоярской АЭС. Следом за ними расположились смоленские атомщики. Тройку лидеров замыкает команда Ленинградской АЭС. Лучшим игроком «Брейн-ринга» признан работник Смоленской АЭС Дмитрий Козырев.

«Будучи школьницей, я участвовала в таких интеллектуальных играх, но здесь совершенно новый уровень. На турнире такого масштаба я впервые и мне повезло попасть в команду опытных игроков. Мы все из разных цехов, каждый знает что-то такое, чего не знает другой. Я многому учусь у коллег, они вдохновляют, хочется идти дальше в этом направлении. Мы ехали только за победой и нам это удалось», - сказала участница команды Курской АЭС Анастасия Мухина.

Организаторами турнира выступили профсоюзный комитет, отдел социального развития, молодежная организация Нововоронежской АЭС.