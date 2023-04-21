Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили и предотвратили деятельность россиянина, завербованного ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террористическая организация) и планировавшего теракт на Ставрополье. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

По информации ведомства, мужчина должен был совершить теракт в людном месте на территории города Минеральные Воды. При обыске у задержанного были найдены компоненты и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, а также средства связи с кураторами из ближневосточного региона.

«Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ»,— сообщает ЦОС ФСБ.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...