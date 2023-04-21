ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили и предотвратили деятельность россиянина, завербованного ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террористическая организация) и планировавшего теракт на Ставрополье. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

По информации ведомства, мужчина должен был совершить теракт в людном месте на территории города Минеральные Воды. При обыске у задержанного были найдены компоненты и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, а также средства связи с кураторами из ближневосточного региона.

«Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ»,— сообщает ЦОС ФСБ.

Анастасия Назарова