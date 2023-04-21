На благоустройство озера в уфимском парке «Волна» направят около 22 млн рублей

Администрация Ленинского района Уфы на конкурсе 15 мая выберет подрядчика благоустройства территории вокруг малого озера в парке «Волна», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 22 млн руб.

До 30 сентября подрядчик должен уложить тротуарную плитку, круговую дорожку и площадку из террасной доски.

В августе 2020 года управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на благоустройство малого озера в сквере «Волна» с ООО «Уфастрой» за 29,6 млн руб. До 1 ноября 2020 года водоем необходимо было очистить и углубить, а рядом обустроить смотровую площадку, релакс-зону, фонтан с подсветкой.

Майя Иванова

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