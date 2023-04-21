На Кубани за сутки выявили 114 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 114 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре выявили 34 случая, в Сочи — 13, в Новороссийске — девять, в Мостовском районе — семь, в Тимашевском — шесть. По четыре зараженных зарегистрировали в Армавире, Славянском и Красноармейском районах, по три — в Северском, Лабинском и Кущевском районах, по два — в Усть-Лабинском, Туапсинском и Выселковском. Еще по одному заболевшему выявили в Геленджике, Горячем Ключе, Успенском, Тбилисском, Приморско-Ахтарском, Отрадненском, Новопокровском, Крымском, Крыловском, Каневском, Калининском, Кавказском, Ейском, Динском, Гулькевичском, Брюховецком, Белоглинском и Апшеронском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 687 человек, в стационарах — 219 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 360 723 случая COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 348 631 человека, скончались — 11 186 пациентов.

Татьяна Ручкина

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