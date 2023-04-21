В Кузбассе арестован житель села Красулино, пришедший к школе с ружьем

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области отправил под стражу до 18 июня жителя села Красулино, которого обвиняют в хулиганстве. Как сказано в сообщении суда, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея при себе пневматическое ружье, «визуально и конструктивно схожее с оружием, проник в общественное место – здание общеобразовательной школы».

Не обращая внимания на присутствовавших в тот момент в помещении работников школы, «желая привлечь к себе внимание, он демонстративно наставлял на них пневматическое ружье», используя его «для психологического воздействия и запугивания», указано в сообщении суда. В результате, в школе пришлось провести эвакуацию.

Напомним, что сотрудники школы так и не пропустили злоумышленника в школу, а затем он был задержан участковым уполномоченный полиции на улице поблизости, доставлен в отдел полиции, где ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ранее мужчина был судим за грабеж, уклонение от алиментов и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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Игорь Лавренков, Кемерово