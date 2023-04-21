На благоустройство аллеи перед театром кукол в Уфе выделят до 105 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика для благоустройства аллеи перед театром кукол, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 104,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 15 мая. Работы профинансирует городской бюджет и бюджет республики.

Согласно технической документации, исполнитель должен, в частности, до 15 сентября установить урны, скамьи, камеры видеонаблюдения, подвесные качели, игровой комплекс, комнату матери и ребенка, озеленить территорию.

Венера Хисамова

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