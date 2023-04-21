Норматив чистого дохода от реализации продуктов в хозяйстве могут увеличить в Татарстане

Власти Татарстана намерены увеличить норматив чистого дохода, который был получен от продажи продуктов в личном хозяйстве. Это следует из проекта постановления Кабмина региона.

В настоящее время норматив дохода составляет 385 руб. в месяц с одной сотки земли. Правительство предлагает увеличить сумму до 421,1 руб.

В данный момент документ пока не принят. Он проходит антикоррупционную экспертизу.

Норматив чистого дохода от продажи продуктов в хозяйстве рассчитывается для назначения мер соцподдержки, при расчете которых учитывается доход граждан. К примеру, благодаря этому можно определить, является ли семья малоимущей.

"Ъ-Казань"