Руководителя лаборатории заподозрили в подделке отчета о загрязнении почвы

Фигурантом расследования стала руководитель Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федеральный центр охраны здоровья животных), которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Томской области, отметив, что на работе и по месту жительства подозреваемой проведены обыски, изъята документация.

По предварительным данным, в 2022 году руководитель лаборатории, используя электронную площадку «Веста», внесла в протоколы испытаний ложные данные о концентрации нитратов в почве земельных участков в Томской области, арендованных АО «Сибагро». «С целью сокрытия этого факта она составила фиктивные документы, что создало условия для попытки АО «Сибагро» скрыть факт загрязнения плодородного слоя почвы отходами животноводства на земельных участках, что повлекло причинение вреда окружающей среде», — указывается с сообщении управления СКР.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре прошлого года суд арестовал гендиректора АО «Кудряшовское», которое управляет крупнейшим в Новосибирской области свинокомплексом холдинга «Сибагро». Владимир Гавриленко обвиняется по трем «экологическим» статьям Уголовного кодекса РФ: о загрязнении почвы (ст. 254), реки (ст. 250) и леса (ст. 261). В основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ, природоохранной прокуратуры и управления Росприроднадзора.

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Илья Николаев