В Кургане сгорели четыре садовых дома и семь нежилых строений

Крупный пожар произошел в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Пищевик» в Кургане. Огонь повредил 11 дачных строения, в том числе четыре дома, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

Сообщение о ландшафтном пожаре в СНТ, расположенном в районе Малое Чаусово, поступило около 18 часов 20 апреля. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Около 20 часов пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м, в 1:26 ночи полностью ликвидировать. В результате сгорели 11 строений площадью 500 кв. м, в том числе четыре садовых дома. Общая площадь ландшафтного пожара составила 1 га. Погибших и пострадавших нет.