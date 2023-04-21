Нижегородцев предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами

В Нижегородской области выявили новую схему мошенничества. Злоумышленники просят прислать QR-коды из банковских приложений, которые пользователи могут сгенерировать самостоятельно для снятия наличных. Так аферист может похитить деньги со счета без данных карты.

Схема выглядит так: мошенник звонит под видом сотрудника банка, сообщает о якобы поступившем запросе на снятие наличных и просит прислать QR-код из приложения, чтобы отменить операцию. По этому коду злоумышленник сможет снять деньги в банкомате со счета обманутого человека.

«QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Поэтому никогда не делитесь QR-кодами с незнакомыми людьми, не храните их изображения в мобильных устройствах или в распечатанном виде»,— сказала начальник Волго-Вятского управления Банка России Лариса Павлова.

Анастасия Еремина