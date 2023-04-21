«Чаще всего люди, совершающие эти преступления, не задаются вопросом последствий»

Депутаты Госдумы одобрили поправки в статью 275 УК «Государственная измена». Максимальное наказание сейчас составляет до 20 лет колонии. После принятия закона об ответственности за выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, шпионаж, переход на сторону противника или иной помощи другому государству в деятельности, направленной против России, могут назначить пожизненное лишение свободы. Ужесточение наказания за госизмену «Ъ-Кубань» прокомментировал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.



Дмитрий Горбунов

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«Законопроект в большей степени обусловлен текущей геополитической ситуацией. Проведение СВО и субъектный состав оппонентов нашей страны показывает, что противостояние осуществляется на очень глобальном уровне.

Фактически в период боевых действий шпионаж еще более активизируется. Получение разведданных, шпионаж, саботаж, диверсии и иные способы подрыва государственной безопасности такая же форма боевых действий и прокси-войны, как и сам фронт, где войска обмениваются ударами вооружений. Естественно, противник будет предпринимать все возможные усилия для наращивания агентурной сети на финансовой, идеологической и политической основе.

Государственная измена как преступление поглощает по объективной стороне все описанные выше действия. Измена несет огромную угрозу для способности государства отстаивать свои интересы на глобальном уровне, материальной базы экономики и боеспособности войск в частности. Действия по государственной измене ставят под риск и жизни наших соотечественников, выполняющих свой долг на линии соприкосновении.

Естественным развитием ситуации является и противостояние со стороны законодателя попыткам совершения госизмены. Одним из направлений в этой части является расширение уголовно наказуемых деяний (новые составы) и ужесточение уже имеющихся составов. Госизмена теперь по степени тяжести санкций совпадает с составом терроризма и геноцида.

Утверждать, что случаев госизмены сразу станет меньше, не стоит. Люди совершают такие преступления после вербовки спецслужбами. Вербовка осуществляется на финансовой основе, при наличии компромата на людей и т. п. Чаще всего люди, совершающие эти преступления, даже не задаются вопросом последствий и содержания того, что они делают. Однако со временем определенный положительный эффект ужесточение наказания до пожизненного даст».

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