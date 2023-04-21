Движение по КАДу Петербурга перекрыло массовое ДТП с перевернутой фурой

Движение по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) А-118 в Санкт-Петербурге полностью перекрыли из-за массового ДТП. Об этом утром 21 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», передает «Деловой Петербург».

По предварительной информации, в районе Сестрорецка на четвертом километре КАД столкнулись грузовики Mercedes и Howo, а также три легковых автомобиля — Nissan, Ford, Renault. Одна из фур перевернулась, на проезжую часть также рассыпался песок. В настоящее время движение в оба направления полностью перекрыто. Образовались заторы длиной около 4 км в каждом направлении.

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