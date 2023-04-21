AVA Group создает в Сочи социальную инфраструктуру

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин и глава администрации г. Сочи Алексей Копайгородский посетили строительную площадку

20 апреля 2023 г. заместитель министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин и глава администрации города Сочи Алексей Копайгородский посетили строительную площадку общеобразовательной муниципальной школы в селе Раздольном, чтобы оценить ход строительства и обсудить детали проекта с компанией-застройщиком — инвестиционно-строительным холдингом AVA Group.

Это не единственный социальный проект компании АВА в городе-курорте. В июне текущего года холдинг планирует начать реконструкцию набережной реки Сочи и парка 80-летия Краснодарского края.

Обновленный участок набережной реки протяженностью 1,6 км соединит ТЦ «Моремолл» и Центральный рынок города. Строители заменят 4900 кв. м изношенной брусчатки на покрытие из тротуарной плитки. Чтобы избежать подтоплений во время осадков, здесь появится система сбора и отвода дождевой воды. По периметру набережной для прогулок горожан в вечернее время будет произведен ремонт столбов освещения и металлического ограждения. Реконструкция коснется балюстрады и двух исторических столбов. Доминантой проекта станет новая смотровая площадка с кованым ограждением. Благоустройство затронет прилегающие к набережной территории: будет сделан ландшафтный дизайн с озеленением, обустроены зоны отдыха, установлены малые архитектурные формы.

Кроме того, AVA Group проведет модернизацию парка 80-летия Краснодарского края, расположенного в мкр Макаренко.

«Реконструкция коснется существующих локаций. Будет проведена модернизация детских и спортивных площадок, благоустройство подпорных стен, установлены малые архитектурные формы, обновлена система освещения, а также сделан ремонт пешеходных дорожек. Прогулки по парку начнутся с обновленной входной группы, которую украсит живописная арка. Появятся уютные зоны отдыха с беседками. Любители спорта оценят зоны воркаута с тренажерами и безопасным прорезиненным покрытием. По просьбе инициативных жителей в парке будет разбит красивый цветник. Уверен, что парк станет новой точкой притяжения и любимым местом отдыха жителей и гостей города-курорта»,— рассказал директор компании AVA Group в Сочи Александр Гусев.

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