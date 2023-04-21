Компания бизнесмена Макаревича продолжит земельный спор с Ейской епархией в Верховном суде

Сельскохозяйственная компания «Октябрь» из Калининского района Кубани, принадлежащая Олегу Макаревичу, обжаловала в Верховный суд РФ решения нижестоящих судов, которые отказались признавать ничтожной аренду 256 га краевых земель Ейской Епархией Русской православной церкви. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Ейской епархии РПЦ Фото: сайт Ейской епархии РПЦ

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о том, как Арбитражный суд Кубани, а за ним также апелляционная и кассационная инстанции отказали компании в иске к краевому департаменту имущественных отношений и Ейской епархии Русской православной церкви. Сельхозорганизация требовала признать ничтожными договоры аренды четырех земельных участков, являющихся собственностью Краснодарского края и переданных епархии, общей площадью 256 га.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сельскохозяйственная компания "Октябрь"» зарегистрировано в 1993 году в станице Старовеличковской Калининского района Кубани. Общество занимается выращиванием зерновых. Бенефициаром компании является известный кубанский предприниматель Олег Макаревич, владеющий «Октябрем» через ООО «Динские колбасы».

Согласно материалам дела, сельхозкомпания обратилась к краевым властям с заявлением о предоставлении ей в аренду земельных участков без торгов в декабре 2020 года. При этом она сослалась на нормы земельного законодательства, которые разрешают аренду без торгов сельхозорганизациям, получающим господдержку. Однако ей в этом было отказано с указанием на, что испрашиваемые участки ранее были переданы в аренду религиозной организации. Кроме того, власти отметили, что «Октябрь» на момент рассмотрения заявки не обладал статусом участника программы господдержки и, соответственно, претендовать на получение земли без аукционных процедур не мог.

«Октябрь» пошел в суд признавать сделку ничтожной, где указал, что краевые власти заключили с епархией договоры аренды земель «в отсутствие реального намерения их использования, при этом оспариваемые сделки совершены исключительно для последующего предоставления земель сельскохозяйственного назначения иному лицу в обход публичных процедур».

Доводы аграриев заключались в том, что епархия возможностями для использования по целевому назначению не обладает. При этом истец обратил внимание, что спорные участки переданы в субаренду главе фермерского хозяйства, у которого основания для получения земель в обход публичной процедуры торгов отсутствовали. Тем не менее суды отвергли довод компании о незаконности передачи полученной епархией без торгов земли в субаренду.

Михаил Волкодав

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