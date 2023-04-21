На строительство футбольного манежа в Челябинске выделили 299 млн рублей

Объявили торги на строительство крытого футбольного манежа по улице Худякова в Челябинске. Начальная цена контракта — 299,1 млн руб. Заявки от участников принимают до 28 апреля, итоги подведут 3 мая, сообщается на портале госзакупок.

Манеж с футбольным полем размером 40 на 60 м разместится возле городского бора, на территории областной спортивной школы по футболу. Объект будет предназначен для тренировок детей и взрослых, проведения соревнований и физкультурных мероприятий. В здании манежа разместятся административные помещения, раздевалки и тренажерный зал. Игровое поле с искусственным покрытием должно иметь сертификат FIFA или тестовый сертификат Российского футбольного союза.

Завершить строительство подрядчику нужно будет до середины декабря этого года