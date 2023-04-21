Воронежский штаб КСВО добивается упрощения регистрации предприятий для выпуска протезов

Фонд поддержки участников специальной военной операции, ознакомившись с предложением воронежских коллег, пообещал добиться упрощения регистрации для предприятий, выпускающих протезы для бойцов. О важности этой законодательной инициативы заявила накануне председатель «Защитников Отечества» Анна Цивилева.

О позиции госпожи Цивилевой и проблеме получения протезов ветеранами СВО рассказала «Ъ-Черноземье» руководитель воронежского штаба комитета семей военнослужащих (КСВО) Маргарита Масленникова. По ее словам, процесс получения документов крайне небыстрый: на изделия государственных заводов – большие очереди, а у частных предпринимателей возникают сложности с регистрацией.

«Мы изучили возможности предприятий по производству протезов: они оказались недостаточно загружены заказами. Удивительно, но это так. Наша задача сейчас – облегчить процессы, вплоть до вынесения процедуры регистрации производств на законодательный уровень. Сейчас процесс долог и бюрократизирован. Единственное, что они могут делать – помогать в рамках благотворительности. При этом у них есть ресурсы, чтобы выйти на поток, но пока они не имеют такой возможности»,– рассказала Анна Цивилева. Она согласна, что ветеранам «нужны высококлассные профессиональные протезы». «Есть большая разница между тем, чтобы ходить на палочке на пульте, или с бионическим протезом – чувствовать себя полноценно, заниматься спортом, работать и так далее. Поэтому фонд будет финансировать то, чего не может профинансировать государство в рамках социальных поддержки»,– пообещала госпожа Цивилева.

Штаб КСВО в Воронежской области взаимодействует с 11 некоммерческими организациями, в его юридическом блоке работают пять юристов и психологи. «Мы работаем именно над формированием доверия к нам – это сейчас главный путь к реабилитации матерей и жен погибших воинов»,– считает Маргарита Масленникова.

Владимир Зоркий