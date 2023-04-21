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Компания «Интерлизинг» передала в лизинг автомобили Mercedes-Benz E-Class и JAC J7 для группы компаний «Комфорт»

Филиал компании «Интерлизинг» в городе Санкт-Петербург передал в лизинг 10 автомобилей JAC J7* в комплектации Luxury и 1 Mercedes-Benz E-Class** для группы компаний «Комфорт»***.

В администрации ГК «Комфорт» сообщили, что приобретенные автомобили будут распределены в государственные учреждения для исполнения обязательств по действующим контрактам. В ближайшее время часть приобретенных автомобилей планируют направить в СПб ГБУ «ГУИОН». «С лизинговой компанией “Интерлизинг” мы работаем достаточно давно, в этой компании трудятся настоящие профессионалы своего дела. Лизинговые сделки оформляются в кратчайшие сроки и на выгодных условиях», — говорит заместитель генерального директора ГК «Комфорт» Андрей Комаров.

«Мы смогли предложить максимально выгодные условия финансирования. Для нас очень ценно сотрудничество с группой компаний «Комфорт», и мы надеемся, что это не последняя наша сделка», — говорит региональный директор по СЗФО Руслан Моллаев.

Рыночная стоимость автомобиля JAC J7 в максимальной комплектации составляет от 1,9 млн рублей. 10 единиц техники были взяты в лизинг сроком на 5 лет с авансом 0% на общую сумму 20,5 млн рублей.

*JAC J7 в комплектации Luxury спроектирован итальянским дизайнером. Имеет 1,5-литровый двигатель мощностью 136 лошадиных сил. Коробка передач — вариатор, с возможностью включения спортивного режима.

Разгон до 100 км/ч составляет 11 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Двигатель бензиновый объемом 1499 куб. см. В салоне расположен экран в духе Tesla с сенсорным управлением, цифровая панель над рулем и кожаная обивка сидений. Автомобиль относится к D классу, но с премиальным подходом.

**Mercedes-Benz E-Сlass — серия легковых автомобилей бизнес-класса немецкой торговой марки Mercedes-Benz, официально представленная с 1993 года и в настоящее время состоящая из пяти поколений. До 1993 года компания Mercedes-Benz выпускала серию автомобилей бизнес-класса без унифицированной структуры именования.

***ГК «Комфорт» занимает лидирующую позицию в Санкт-Петербурге по работе с государственными учреждениями, в том числе и с правительственными учреждениями города Санкт-Петербурга.

Компания «Интерлизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний на лизинговом рынке России. Компания основана в 1999 году. Организация представлена в 47 городах России. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге. В «Интерлизинге» работает более 600 профессиональных сотрудников. Клиентская база составляет 11 977 представителей бизнеса, лизинговый портфель более 52 млрд рублей. «Интерлизинг» занимает 12-е место по объемам нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний по данным рейтингового агентства «Эксперт РА».

ООО «Интерлизинг»

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