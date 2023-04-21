В Челябинской области появился третий академический театр

Магнитогорскому драматическому театру имени А. С. Пушкина присвоено звание «академический». Соответствующий указ подписал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Звание присвоено «за выдающиеся достижения в развитии театрального искусства», сообщает региональный минкульт.

Театр драмы в Магнитогорске, которому в 2022 году исполнилось 85 лет, стал третьим академическим театром Челябинской области. Сейчас такое звание есть у челябинских театров драмы имени Наума Орлова и оперы и балета имени Глинки.

«История театра созвучна истории легендарной трудовой Магнитки. В разные годы в нем трудились выдающиеся деятели культуры – артисты, режиссеры и художники, отмеченные самыми высокими наградами и званиями»,– комментирует директор Евгений Климов.

Магнитогорская драма является лауреатом национальной театральной премии «Золотая Маска» (2008 год). Репертуарная политика театра строится на классической, современной зарубежной и новой российской драматургии.