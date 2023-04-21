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За первый квартал в Удмуртии выросло производство кирпича и электроэнергии и упало изготовление хлебобулочных изделий и пиломатериалов

За первый квартал 2023 года производство кирпича в Удмуртии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 13,8% и составило 23 млн усл. единиц. Об этом сообщает Удмуртстат.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также за первый квартал на 13,7% выросло изготовление трикотажных изделий, составив 600 тыс. штук. Производство электроэнергии составило 1,07 млн кВт.ч., увеличившись на 12,7%. На 12,3% выросло производство сыра и творога, что составило 12 тыс. тонн.

При этом изготовление хлебобулочных изделий упало на 1,2% до 12,5 тыс. тонн. На 10,1% снизилось производство пиломатериалов, составив 67 тыс. куб. м.

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