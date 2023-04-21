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ФАС в Ярославле признала недобросовестным сорвавшее охрану школ предприятие

ООО частная охранная организация «Пересвет» включена в реестр недобросовестных поставщиков за необеспечение охраны четырех школ в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба ярославского управления ФАС.

Управление ФАС по Ярославской области

Управление ФАС по Ярославской области

Фото: УФАС России по Ярославской области

Управление ФАС по Ярославской области

Фото: УФАС России по Ярославской области

Ранее школы №1,26,39 и 49 заключили контракты на выставление поста охраны с ЧОО «Пересвет», но условия соглашений подрядчиками не соблюдались.

«Как установлено инспекцией исполнителю необходимо было своевременно и надлежащим образом организовать мероприятия по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в школах. Однако, ООО ЧОО "Пересвет" к оказанию таких услуг не приступило, либо приступило на непродолжительный период времени (несколько часов день)»,— пояснили в пресс-службе Ярославского УФАС.

В результате школы без конкурсных процедур вынуждены переходить на договоры с другими охранными фирмами, неся дополнительную финансовую нагрузку. Потому учебные заведения расторгли контракты с «Пересветом» и обратились в Федеральную антимонопольную службу, чтобы включить охранную фирму в реестр недобросовестных поставщиков.

20 апреля состоялось решение Ярославского УФАС по обращению четырех школ. ООО ЧОО «Пересвет» включено в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Андрей Иванов

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