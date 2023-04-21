ХК «Салават Юлаев» взыскал 500 тыс. рублей с уфимца, выбежавшего на лед после матча

Как стало известно «Ъ-Уфа», Октябрьский райсуд Уфы вчера удовлетворил иск АНО ХК «Салават Юлаев» к жителю Уфы Егору Лысенко, который в декабре прошлого года после окончания матча выбежал на лед «Уфа-Арены», сломав защитное стекло ограждения ледовой площадки. Из-за инцидента КХЛ оштрафовала «Салават Юлаев» на 500 тыс. руб. Эту сумму суд взыскал с ответчика.

Ранее Советский райсуд вынес решение по административному делу в отношении Егора Лысенко, назначив ему 40 часов обязательных работ и запретив в течение полугода посещать спортивные мероприятия.

Венера Хисамова

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