Краснодарская Alias Group построит в Новосибирске дата-центр за 2,2 млрд рублей

Инвестиционная компания Alias Group (ООО «Элиас групп», Краснодар) озвучила планы по строительству в Новосибирске дата-центра на 800 стоек общей мощностью ИТ-нагрузки 4800 кВт. Проект был одобрен на совете по инвестициям Новосибирской области, вложения в него оцениваются в 2,2 млрд руб., сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития региона.

Для строительства ЦОДа компания выбрала участок площадью 2,28 га в Октябрьском районе Новосибирска. Первую очередь планируется запустить во втором квартале 2025 года, на проектную мощность выйти во втором квартале 2029 года. Реализацией проекта займется входящая в «Элиас групп» профильная компания «Проф-сити».

На презентации проекта директор по информационным технологиям ООО «Элиас групп» Юрий Лохин сообщил, что, согласно исследованию компании, существующие ЦОДы в Новосибирской области загружены на 100%. Предполагается, что помимо аренды стоек новый дата-центр будет оказывать разовые услуги по инсталляции оборудования, а также сдавать в аренду складские и офисные помещения.

ООО «Элиас групп», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 100% принадлежит кубанскому предпринимателю и депутату заксобрания Краснодарского края («Единая Россия») Борису Юнанову.

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Дарья Решетникова