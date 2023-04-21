Частные дома в Челябинской области подорожали на 6,7% за год

В апреле средняя цена частного дома в Челябинской области составила 4,63 млн руб. Это на 6,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За первый квартал показатель вырос на 6%, сообщает по итогам исследования портал недвижимости «Мир квартир».

В целом по России средняя цена частного дома за год выросла на 13,9%, до 6,3 млн руб. Наиболее ощутимо удорожание коснулось Ненецкий автономный округ (+68,8%), Магаданскую область (+62,3%), Приморский край (+56,5%), Алтай (+36,2%), Кабардино-Балкарию (+35,5%) и Калмыкию (+31,7%). При этом частные подешевели в Крыму (–16,4%), Калининградской (–15,2%) и Московской (–13,8%) областях, Краснодарском крае (–13,5%) и Орловской области (–7,3%).

По мнению гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, на рост цен повлияло удорожание материалов и строительства, а также быстрое вымывание дешевых лотов — небольших по площади коттеджей и недорогих дач. «Интерес к объектам индивидуального строительства немного вырос за счет перетекания спроса с рынка квартир, на котором из-за бурного роста цен в последние годы многим уже не по карману жилье нужной площади, — считает Павел Луценко.