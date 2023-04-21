Русский музей обязали за 5 лет завершить реставрацию Михайловского замка

Русскому музею пригрозили неустойкой в случае не завершения реставрации Михайловского замка в течение пяти лет. Об этом 21 апреля пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михайловский (Инженерный) замок.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Михайловский (Инженерный) замок.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Решение на этой неделе вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Из него следует, что завершить все работы необходимо в течение 60 месяцев со дня вступления документа в законную силу. В случае, если учреждение не уложится в этот срок, то ему предстоит выплатить КГИОП 25 тыс. руб., а также ежемесячно еще по 30 тыс. руб. вплоть до фактического исполнения решения суда.

Реставрация Михайловского замка проводится еще с начала 1990-х годов, часть работ была проведена к 300-летию Петербурга. В 2021 году были сданы работы в парадных залах в юго-восточной части замка. Полностью реставрацию надлежало восстановить в апреле 2022 года.

«С сожалением приходится констатировать, что формулировка, касающаяся видов и объемов работ, носит очень обобщённый характер, не содержит никакой конкретики»,— отмечали представители музея. Они также подчеркивали, что деньги сразу на все работы получить из федерального бюджета невозможно, а закрывать замок для посетителей нельзя.

В соответствии с уточненным списком КГИОП отреставрировать также необходимо столовую Павла I с прилегающими пространствами, гостиную Марии Федоровны, винтовую лестницу, картинная галерея и Тронный зал Павла I. В перечень также входят фасады. В Русском музее планируют обжаловать решение суда.

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