DOGMA выяснила, какие квартиры выбирают краснодарцы

Более 90% покупателей приобретают квартиры с использованием ипотеки, а наибольшей популярностью пользуются 3, 10 и 14 этажи

Строительная компания DOGMA провела внутреннее исследование по анализу потребительских предпочтений среди клиентов за 1 квартал 2023 года.

Исследование показало, что при выборе квартир покупатели все больше обращают внимание на такие характеристики жилья, как комфорт и практичность.

В 1 квартале 2023 года число сделок DOGMA выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однокомнатные квартиры пользуются самой большой популярностью среди жителей юга. Их доля составляет более 45% в общем сплите продаж компании. Однако, студии в первом квартале этого года покупали реже, чем двухкомнатное жилье.

Чаще всего краснодарцы выбирают жилье на 3, 10 и 14 этажах. Примерно 9 из 10 квартир приобретают с использованием ипотеки. При этом чаще всего ипотечным кредитом пользуются клиенты, выбирающие жилье комфорт-класса. Доля таких сделок составляет 98% от общего числа.

По итогам 1 квартала 2023 года строительная компания DOGMA остается лидером юга и входит в топ-5 застройщиков РФ по объемам текущего строительства согласно данным федеральных рейтингов ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ.

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