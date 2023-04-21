Фрезеровщик из Каменска-Уральского погиб в ходе СВО

Боец ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского (Свердловская область) Дмитрий Люсиков погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе в боях за Артемовск. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на администрацию уральского города.

Дмитрий Люсиков окончил школу № 1, после чего получил профессию фрезеровщика. Во время службы в армии был стрелком. Контракт с частной военной компанией он заключил в ноябре прошлого года, находясь, по данным издания, в колонии.

На СВО уралец служил в штурмовом подразделении. Во время одного из ракетных обстрелов он получил сильные ожоги, несовместимые с жизнью. Боец посмертно награжден медалью «За отвагу» и орденом «Черный крест» ЧВК «Вагнер».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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