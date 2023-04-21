«Газпром газораспределение Воронеж» в 2022 году нарастил выручку и сократил чистую прибыль

По итогам 2022 года ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (транспортирует природный газ по газораспределительным сетям промпредприятиям и населению) сократило чистую прибыль до 232,8 млн руб. с 387,1 млн руб. годом ранее, следует из опубликованного годового отчета общества. Выручка общества составила почти 5,5 млрд руб., увеличившись за год на 400 млн руб. Кредиторская задолженность выросла с 857,5 млн руб. в 2021 году до 1,1 млрд руб. в 2022-ом.

Балансовая стоимость активов основных средств общества с учетом корректировки от перехода на новый федеральный стандарт бухгалтерского учета составила 6,39 млрд руб. Значение показателей «основные средства» и «нераспределенныя прибыль» увеличились на 400,6 млн руб.

О корпоративном конфликте в компании читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В который газ».

Владимир Зоркий