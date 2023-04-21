Немецкая делегация доставит в Крым гумпомощь для новых регионов РФ

Делегация из Германии привезет в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По его словам, коренные жители Германии начали сбор гуманитарной помощи. Они хотят посетить Крым, чтобы лично доставить ее жителям соседней Херсонской области.

Юрий Гемпель отметил, что немецкая делегация планирует приехать в мае. Сейчас разрабатывают маршрут и программу ее визита.

Татьяна Ручкина

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