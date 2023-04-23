Динамика цен на долгосрочную аренду жилья на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
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|Апрель 2022
|Март 2023
|Апрель 2023
|За месяц
|За год
|Апрель 2022
|Март 2023
|Апрель 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|44,9
|43,1
|42,3
|-1,90%
|-6%
|76,3
|71
|71,5
|0,70%
|-6%
|Санкт-Петербург
|28,4
|26,8
|26,3
|-1,90%
|-7%
|45
|42,9
|43,2
|0,70%
|-4%
|Ростов-на-Дону
|18,6
|21,8
|21,8
|0,00%
|17%
|31,8
|34,6
|34,1
|-1,40%
|7%
|Новосибирск
|20,5
|21,2
|21,4
|0,90%
|4%
|26,4
|29,8
|29,2
|-2,00%
|11%
|Казань
|20,3
|21,3
|21,3
|0,00%
|5%
|28,2
|30,8
|31,3
|1,60%
|11%
|Екатеринбург
|19,5
|21,3
|20,8
|-2,30%
|7%
|26,9
|31,2
|30,4
|-2,60%
|13%
|Краснодар
|20,1
|20,5
|20,6
|0,50%
|2%
|36,1
|29,8
|30,2
|1,30%
|-16%
|Нижний Новгород
|17,3
|20,9
|20,4
|-2,40%
|18%
|26,2
|31,6
|29,5
|-6,60%
|13%
|Красноярск
|17,6
|19,9
|19,9
|0,00%
|13%
|24,4
|26,2
|27,1
|3,40%
|11%
|Самара
|16,2
|17,7
|18,4
|4,00%
|14%
|24
|22,3
|24,1
|8,10%
|0%
|Пермь
|15,5
|17,4
|17
|-2,30%
|10%
|24
|22
|23,5
|6,80%
|-2%
|Уфа
|15,9
|16,2
|16,8
|3,70%
|6%
|20,4
|22,7
|23,5
|3,50%
|15%
|Омск
|13,9
|15,7
|16,2
|3,20%
|17%
|17,8
|22,8
|23,1
|1,30%
|30%
|Волгоград
|14,4
|15,8
|16
|1,30%
|11%
|18,9
|19,5
|21
|7,70%
|11%
|Воронеж
|15,6
|15
|15,9
|6,00%
|2%
|22,2
|22,9
|24,9
|8,70%
|12%
|Челябинск
|13
|15,3
|15,2
|-0,70%
|17%
|18,5
|20,4
|21,6
|5,90%
|17%
|
|
|Московская область
|29,2
|29,1
|29
|-0,30%
|-1%
|39,8
|39,6
|39
|-1,50%
|-2%
|Ленинградская область
|20,8
|20,3
|20,3
|0,00%
|-2%
|28,5
|27,4
|27,3
|-0,40%
|-4%
|Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».
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