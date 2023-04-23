Динамика цен на долгосрочную аренду жилья на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Апрель 2022 Март 2023 Апрель 2023 За месяц За год Апрель 2022 Март 2023 Апрель 2023 За месяц За год Москва 44,9 43,1 42,3 -1,90% -6% 76,3 71 71,5 0,70% -6% Санкт-Петербург 28,4 26,8 26,3 -1,90% -7% 45 42,9 43,2 0,70% -4% Ростов-на-Дону 18,6 21,8 21,8 0,00% 17% 31,8 34,6 34,1 -1,40% 7% Новосибирск 20,5 21,2 21,4 0,90% 4% 26,4 29,8 29,2 -2,00% 11% Казань 20,3 21,3 21,3 0,00% 5% 28,2 30,8 31,3 1,60% 11% Екатеринбург 19,5 21,3 20,8 -2,30% 7% 26,9 31,2 30,4 -2,60% 13% Краснодар 20,1 20,5 20,6 0,50% 2% 36,1 29,8 30,2 1,30% -16% Нижний Новгород 17,3 20,9 20,4 -2,40% 18% 26,2 31,6 29,5 -6,60% 13% Красноярск 17,6 19,9 19,9 0,00% 13% 24,4 26,2 27,1 3,40% 11% Самара 16,2 17,7 18,4 4,00% 14% 24 22,3 24,1 8,10% 0% Пермь 15,5 17,4 17 -2,30% 10% 24 22 23,5 6,80% -2% Уфа 15,9 16,2 16,8 3,70% 6% 20,4 22,7 23,5 3,50% 15% Омск 13,9 15,7 16,2 3,20% 17% 17,8 22,8 23,1 1,30% 30% Волгоград 14,4 15,8 16 1,30% 11% 18,9 19,5 21 7,70% 11% Воронеж 15,6 15 15,9 6,00% 2% 22,2 22,9 24,9 8,70% 12% Челябинск 13 15,3 15,2 -0,70% 17% 18,5 20,4 21,6 5,90% 17% Московская область 29,2 29,1 29 -0,30% -1% 39,8 39,6 39 -1,50% -2% Ленинградская область 20,8 20,3 20,3 0,00% -2% 28,5 27,4 27,3 -0,40% -4% Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».