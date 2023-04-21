В Ярославле отремонтируют еще один трамвайный переезд

АО «Яргорэлектротранс» подписало договор на ремонт трамвайного переезда на пересечении проспекта Октября и проспекта Толбухина в Ярославле. Итоги закупочных процедур размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт переезда плиткой

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ремонт переезда плиткой

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Договор на ремонт переезда подписан 17 апреля, работы должны быть выполнены в течение 10 календарных дней. Подрядчиком выступает ИП Алферов А.В. Стоимость договора составила 178,5 тыс. руб. Отдельно «Яргорэлектротранс» закупил плитку на 120,5 тыс. руб., которой и будут выкладывать переезд.

«В перечень работ входит прорез швов вдоль трамвайных путей, демонтаж и зачистка существующего асфальтобетонного покрытия, трамбовка щебня, устройство пескобетонного основания, укладка брусчатки»,— отмечается в контракте с подрядной организацией.

Андрей Иванов