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Житель Каракулинского района приковал жену на цепь к батарее и отправился на заработки в другой регион

58-летний житель Каракулинского района предстанет перед судом за незаконное лишение человека свободы. Как сообщает прокуратура Удмуртии, он обвиняется в совершении преступления ч. 1 ст. 127 УК РФ.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В апреле 2023 года обвиняемый нанес побои жене, после чего обмотал вокруг ее тела металлическую цепь и закрепил ее болтом с гайкой на системе отопления. После этого мужчина закрыл дверь на навесной замок и отправился на заработки в соседний регион. Потерпевшая в течение 5 часов не могла свободного передвигаться, но смогла добраться до телефона и позвонить в полицию.

В настоящий момент уголовное дело направлено в мировой суд. За совершение данного преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

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