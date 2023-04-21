Житель Каракулинского района приковал жену на цепь к батарее и отправился на заработки в другой регион

58-летний житель Каракулинского района предстанет перед судом за незаконное лишение человека свободы. Как сообщает прокуратура Удмуртии, он обвиняется в совершении преступления ч. 1 ст. 127 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В апреле 2023 года обвиняемый нанес побои жене, после чего обмотал вокруг ее тела металлическую цепь и закрепил ее болтом с гайкой на системе отопления. После этого мужчина закрыл дверь на навесной замок и отправился на заработки в соседний регион. Потерпевшая в течение 5 часов не могла свободного передвигаться, но смогла добраться до телефона и позвонить в полицию.

В настоящий момент уголовное дело направлено в мировой суд. За совершение данного преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.