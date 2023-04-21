В больницы Удмуртии обратились 415 человек с жалобами на присасывание клещей

По состоянию на 20 апреля 415 человек обратились в больницы Удмуртии с жалобами на присасывание клещей. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, по обращениям лидирует Ижевск — 207 человек. Также наибольшее количество жалоб отмечается в Вавожском, Кизнерском, Сарапульским, Увинском районах и в Можге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По результатам исследования в 4 случаях выявлен возбудитель клещевого энцефалита, боррелиозом заражены 52 клеща, в двух случаях обнаружили эрлихию. Серопрофилактика проведена 80 жителям, обратившимся по поводу присасывания клещей, в том числе 62 детям.

В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что продолжается иммунизация от клещевого энцефалита. По состоянию на 20 апреля привито 65,7 тыс. человек, что составляет 57,1% от плана.