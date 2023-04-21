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В Челябинской области выявили шесть случаев кори в 2023 году

С начала 2023 года в Челябинской области зарегистрировали шесть случаев кори. Осложнение эпидемиологической ситуации по этому инфекционному и высоко заразному заболеванию отмечается в ряде регионов России, а также в странах ближнего зарубежья – Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В последний раз случаи кори регистрировались в Челябинской области в 2019 году. Сотрудники Роспотребнадзора призывают южноуральцев вакцинироваться, поскольку сейчас это самый эффективный способ защититься от болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о том, со случаи кори зарегистрированы в 44 регионах РФ. Больше всего заболевших в Новосибирской, Самарской, Ленинградской областях, Дагестане. На прошлой неделе из-за одного случая кори перевели на дистанционный режим весь Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина в Москве.

Корь — это острое инфекционное и одно из самых заразных заболеваний, передающееся воздушно-капельным путем. Одинаково тяжело протекает как у детей, так и у взрослых. Во время болезни у человека поднимается температура до 40 градусов, наблюдается лихорадка, конъюнктивит, боли в горле, а на третий-четвертый день появляется красная сыпь. Пациент остается заразным первые восемь дней. Основной опасностью заболевания считаются осложнения, например, пневмония, ложный круп, отиты, энцефали и пиелонефриты. Примерно у четверти пациентов проявляются тяжелые формы, в ряде случаев они могут привести к летальному исходу. Отдельного лекарства против кори не существуют, противовирусные препараты на нее не действуют. Избежать болезни можно с помощью вакцинации. В России прививку делают детям в один год и ревакцинируют в шесть лет. Считается, что иммунитет вырабатывается на всю оставшуюся жизнь.

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