На Кубани прогнозируют дожди и грозы

21 апреля в Краснодаре снова пройдут дожди, а температура останется ниже климатической нормы на 2–3°. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

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«Температура воздуха +14…+16°. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы»,— отметили в «Фобос».

Как сообщал Краснодарский ЦГМС, в Краснодарском крае ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами возможен кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с. Утром и днем местами порывы ветра составят 15–20 м/с. Температура воздуха днем прогнозируется на уровне 12…17°; в горах 6…11°; на Черноморском побережье поднимется до 10…15°.

В выходные на Кубани будет пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах края ожидаются сильные дожди, ночью и утром в горах с мокрым снегом. Ветер местами будет с порывами до 12–14 м/с, 22 апреля в отдельных районах — до 15–18 м/с. В некоторых районах на побережье ожидается сильный дождь и гроза.

Температура воздуха ночью составит 5…10°, местами в юго-восточных районах 0…+5°. В субботу она поднимется днем до 11…16°, в воскресенье — до 13…18°; в горах днем в субботу она составит 5…10°, в воскресенье — 8…13°.

На Черноморском побережье ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. В субботу местами на побережье будет сильный дождь и гроза. Температура воздуха днем 22 апреля достигнет 10…15°, 23 апреля — 13…18°.

Татьяна Ручкина

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