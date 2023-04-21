Жители столицы Удмуртии стали покупать книги на 44% чаще

Жители Ижевска стали покупать книги на 44% чаще по сравнению с первым кварталом прошлого года. Как сообщает пресс-служба «Авито», в тренде фэнтези и манга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Первые места по продажам занимают книги о Гарри Поттере и хоррор-романы американского автора Стивена Кинга. При этом спрос на Кинга в Ижевске стабильно растет — на 19% год к году. Также в топе книг зарубежная классика — «Атлант расправил плечи» писательницы Айн Рэнд. Почти в 1,5 раза выросли продажи книги «Шантарам» австралийца Грегори Дэвида Робертса. Кроме того, растет интерес к бизнес-литературе — продажи книги по финансовой грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки по итогам прошедшего квартала выросли на 40%.

Значительно выросли продажи young-adult-романа в стилистике темного фэнтези «Мара и Морок» российской писательницы Лии Арден. На 33% увеличились продажи известного фэнтези «Ведьмак» Анджея Сапковского. Также отмечен рост к манге — японским комиксам. Спрос на комикс «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото за год вырос в 5,5 раз. Манга «Проза бродячих псов», созданная Кафкой Асагири, стала популярнее почти в четыре раза. На 64% выросли продажи постапокалиптического боевика от Хадзимэ Исаямы «Атака титанов», а также на 46% увеличился интерес к «Токийскому гулю» от Суи Исиды.