Александра Вагнера утвердили в должности ректора ЮУрГУ

Исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александра Вагнера утвердили в должности. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщают в вузе.

Полномочия Александра Вагнера будут действовать до 20 апреля 2028 года. Его кандидатуру на пост ректора единогласно поддержал ученый совет ЮУрГУ и рекомендовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Александр Вагнер — кандидат физико-математических наук. До назначения исполняющим обязанности ректора ЮУрГУ в июне прошлого года был проректором Дальневосточного федерального университета.