Суд ужесточил наказание пьяному водителю, протаранившему остановку с людьми в Новосибирске

Новосибирский областной суд по представлению прокуратуры ужесточил наказание водителю Volkswagen Polo, который в июле 2020 года врезался в остановку общественного транспорта. Обвиняемому суд увеличил срок лишения свободы в колонии-поселении с 9 лет до 9,5 лет, рассказали в прокуратуре.

Как установило следствие, а затем и суд, 9 июля 2020 года 21-летний водители иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на скорости не менее 157 км/ч выехал на тротуар, где на остановке сбил трех пешеходов. Два человека погибли, третьему был причинен тяжкий вред здоровью.

В феврале 2023 года материалы уголовного дела рассмотрел Дзержинский районный суд Новосибирска. По ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) он назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы в колонии-поселении. Прокуратура и потерпевшие не согласились с назначенным наказанием, считая его чрезмерно мягким, и подали протест.

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Илья Николаев