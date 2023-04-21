В Омске определили более 900 мест для стоянки электросамокатов

Администрация Омска разрабатывает схему для размещения самокатов. В настоящее время организовано 59 таких мест, а всего их будет 905.

Как отметил глава города Сергей Шелест, работа по определению схемы проходит совместно с владельцами самокатов, при этом «кошмарить» бизнес власти не намерены.

«Жестких санкций ни к тому, кто ездит на самокатах, ни к тем, кто предоставляет транспорт, не планируется. Мы должны просто соблюсти меры безопасности и навести порядок», — сообщил господин Шелест.

20 апреля в заксобрание Омской области внесен законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за оставление сезонных аттракционов, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря в неподходящих для этого местах. Ответственность предлагается установить на владельцев бизнеса. Депутаты приняли законопроект к рассмотрению, документ также должны будут оценить в минэкономики региона.

Ранее аналогичное решение приняли в Новосибирске. В апреле 2023 года мэрия выдала разрешения на 274 парковки для электросамокатов на новый сезон. Управление архитектуры рассматривает заявления на еще 420 парковочных мест.

В июне прошлого года мэрия Томска согласовала более 30 мест для размещения электросамокатов.

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Лолита Белова