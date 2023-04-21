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обновлено 08:41

«ПЗСП-Групп» оспаривает в суде отзыв разрешения на строительство дома возле школы

Структура «ПЗСП-Групп» — ООО СЗ «Дом Учителя» — в судебном порядке требует признать недействительным приказ краевого минимущества об отзыве разрешения на строительство дома по ул. Героев Хасана, 87. Общество обратилось в арбитражный суд Пермского края с соответствующим исковым заявлением. Как указано в материалах дела, заявление подано 12 апреля. На следующий день истец ходатайствовал об обеспечительных мерах — приостановить действие оспариваемого приказа до вступления в силу судебного решения.

В своем заявлении СЗ «Дом Учителя» указывает на неправомерность приказа об отзыве разрешения на возведение новостройки. Ходатайствуя об обеспечительных мерах, девелопер ссылается на то, что из-за приостановления строительных работ на время разбирательства сроки ввода в эксплуатацию дома по ул. Героев Хасана, 87, могут сместиться. «Объективных доказательств того, что непринятие испрашиваемых заявителем обеспечительных мер может сделать невозможным или затруднить исполнение судебного акта, не представлено»,— отмечается в судебном определении. В результате суд отказал истцу в установлении обеспечительных мер. Заседание по исковому заявлению СЗ «Дом Учителя» назначено на 23 мая.

Напомним, что структура «ПЗСП-Групп» занимается возведением «Дом Учителя» на ул. Героев Хасана, 87. Участок под строительство располагается рядом с территорией школы №94. Разрешение на возведение объекта было выдано СЗ «Дом Учителя» 2 декабря 2022 года. 5 апреля правительство Пермского края выпустило постановление о наложении зоны ограничений на участок по ул. Героев Хасана, 87. На площадке под строящимся домом установили зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Позднее стало известно, что приказом краевого минимущества от 31 марта разрешение на строительство у компании было отозвано. В СЗ «Дом Учителя» не согласны с этими действиями властей. В минимуществе же заявили, что в связи с жалобами граждан проводят проверку проектной документации на предмет влияния строительства на близлежащее здание школы.

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