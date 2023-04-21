Доля одобренных среднесрочных займов в Сибири снизилась на 10% при росте спроса

Микрофинансовые организации в регионах Сибири в первом квартале 2023 года получили на 8% больше заявок на среднесрочные займы, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитал онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). Количество одобрений при этом сократилось в среднем на 10%, а объем выданных средств в денежном выражении — на 6%.

«На фоне сохраняющейся неопределенности с общей экономической ситуацией кредиторы продолжают придерживаться консервативной скоринговой политики. Часть надежных клиентов, в чьей платежеспособности кредиторы ранее были уверены, в перовом квартале 2023 года столкнулись с отказами или сокращением одобряемых лимитов», – отмечают аналитики сервиса.

Речь идет о категории займов c погашением в рассрочку на суммы до 100 тыс. руб. сроком до 6 месяцев. По данным Moneyman, их доля в общем объеме выдачи конкретной компании на рынке может составлять 20-40%. Сервис отмечает, что среднесрочные займы и раньше были доступны только повторным клиентам с качественным риск-профилем и положительной репутацией. Запрашиваемые и одобряемые суммы в этом сегменте могут кратно превышать таковые в категории краткосрочных PDL-займов до зарплаты.

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Дарья Решетникова