С 21 по 23 апреля в Свердловской области ожидается потепление до +17 градусов и дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +11°…+16°, на севере – до +8°. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу, 22 апреля, температура ночью опустится до -3°…+2°, на юге – 0°…+5°. Днем синоптики прогнозируют +8°…+13°. Ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, температура воздуха ночью на севере региона составит -4°…+1°, на юге – 0°…+5°. Днем на севере +8°…+13°, на юге – +12°…+17°. Ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге днем 21 апреля ожидается 13°…+15°. Ночью в субботу +3°…+5°, днем – +11°…+13°. В воскресенье ночью температура составит +3°…+5°, днем +14°…+16°.

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