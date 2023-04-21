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В Сочи на дорогу сошел оползень

В Сочи утром 21 апреля на дорогу сошла грязекаменная масса объемом 150 кубометров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Пострадавших нет, частично перекрыта одна полоса автомобильной дороги (двухполосная), организовано реверсивное движение. Уборка осуществляется силами администрации»,— отметили в МЧС Кубани.

Сход оползня зафиксирован в селе Красная Воля, на улице Ульянова, 1. Около 6:30 работы по уборке грязекаменной массы были завершены. Движение осуществляется в штатном режиме.

Татьяна Ручкина

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