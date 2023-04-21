В Красноярском крае супружескую пару осудили за продажу несуществующих щенков йоркширского терьера

Суд Дивногорска (Красноярский край) рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с продажей несуществующих породистых щенков. Обвиняемыми по нему проходили супруги из Владимирской области, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, ранее судимые за мошенничество супруги за 8 тыс. руб. продавали через интернет щенков йоркширского терьера, которых в действительности у них не было. Фотографии животных они скачивали с различных сайтов и ставили их в свои объявления, выдавая за подлинники, а получая предоплату за щенков, переставали выходить на связь.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ), оно насчитывало пять эпизодов. По данным следствия, жертвами злоумышленников стали жители Красноярского, Краснодарского и Алтайского краев, а также Кемерова, которые перевели им около 25 тыс. руб.

Суд назначил 30-летнему обвиняемому 2 года 7 месяцев колонии строгого режима. Его 29-летней жене — 2 годам 5 месяцам колонии общего режима.

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Илья Николаев