Henkel договорился о продаже завода в Челябинской области

Концерн Henkel (Германия) договорился о продаже российского бизнеса, в том числе завода в Челябинской области, консорциуму инвесторов из РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

В число новых соучредителей компании, которая будет называться LAB Industries, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Новое руководство отмечает, что ключевое внимание будет уделяться сохранению рабочих мест и качеству производственных процессов.

Завод сухих строительных смесей компании Henkel был построен в 2007 году в поселке Роза. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск 150 тыс. т продукции в год. Весной прошлого года немецкий производитель заявил о планах уйти из России и продать все 11 своих предприятий, расположенных в стране.