Риэлтора из Красноярского края осудили за хищение у клиентов более 13,5 млн рублей

В Канске (Красноярский край) суд вынес приговор риэлтору, которая обвинялась в обмане клиентов. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, с ноября 2019-го по октябрь 2021 года 40-летняя жительница Канска под видом оказания риэлторских услуг предлагала гражданам приобрести жилье по заниженным ценам. В преступной схеме она использовала имеющиеся у нее базу данных о принадлежащих гражданам и муниципалитету объектах недвижимости.

Фактически риэлтор оформляла с потенциальными покупателями фиктивные договоры купли-продажи жилых помещений, в отношении которых у нее отсутствовало право распоряжения. Полученные деньги она присваивала. Жертвами риэлтора, выяснили правоохранители, стали почти полтора десятка клиентов, которые потеряли в общей сложности свыше 13,5 млн руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). Рассмотрев его, суд назначил обвиняемой 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего р

Илья Николаев